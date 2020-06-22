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Aktüel

Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:41:18 -
Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı İrfan Filiz ve MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ile birlikte, şehit babalarını yalnız bırakmadı. Şehit babalarıyla sohbet edilen ziyarette, Türk bayrağı motifli plaket, çiçek ve hediyeler takdim edildi.


Babalar Günü’nde anlamlı ziyaretler yapan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; “Umudun, fedakarlığın ve vefakarlığın adı olan babalarımız her zaman evimizin direğidir. Evlatları ve ailesi için her türlü zorluğa katlanan babalarımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak toplum ve aile içinde sevgi ve saygının kurulup gelişmesinde en büyük rolü üstlenirler. Vatan uğruna can vermiş kahramanlarımızın babaları ise hepimizin yüreğinde ayrı bir yerdedirler. Bugün bu anlamlı günde AK Parti Biga İlçe Başkanımız İrfan Filiz ve MHP Biga İlçe Başkanımız Salih Altınkaya ile birlikte şehitlerimizin babalarını ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk ve sohbet ettik. Hepimiz onların evlatlarıyız ve her zaman kıymetli şehit babalarımızın yanındayız. Başta, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyor, vefat edenleri rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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