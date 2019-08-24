Başkan Erdoğan'dan Akdeniz mesajı: Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de halka hitap etti. Konuşmasında Akdeniz'de gelişmelere değinen Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Yusufeli'ne yapılacak barajı engellemek için her türlü engellemeyi yaptılar. Bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. 2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üretimi başlayacak.

"Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız"

Doğu Akdeniz'de Amerika varmış, Fransa varmış, Mısır varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? Sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim fırkateynimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.

"Muhteşem bir şehir inşa ediliyor"

Burada, her şeyiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Bunları görüşünce şaşıracaklar. Onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar.

Yağmurumuz bol, bir yılda barajımız inşallah dolacak. Ağaçlandırma çalışmasını da başlatıyoruz.

'Kararnameyi imzaladım'

Yeni yerleşim yerinde hak sahipleri olmayanların mağduriyetlerini çıkarmakta olduğumuz bir kararnameyle gidiyoruz. Ve bu gece bu kararnameyi imzaladık. Bu kardeşlerimize de evleri şimdiden hayırlı olsun.