Başkan Erdoğan'dan aile kabrine ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulundu.19 Nisan 2019 Cuma 21:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.
YORUM YAZ