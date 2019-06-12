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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye S-400 mesajı: Alacaktır demiyorum almıştır diyorum!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:24

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

Ankara ve İstanbul'da kazanan biziz

Arkadaşlar 31 Mart'ın kazananı biziz. Ankara ve İstanbul'da asıl kazanan biziz. Neye göre mi? İlçelerin çoğu ve meclislerin çoğunluğu bizde. Buna dayanarak söylüyorum.

Bizler buralarda sadece vizyon noktasında kayba uğradık.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.

S-400 mesajı

Türkiye S-400'leri alacaktır demiyorum Türkiye bu sistemi almıştır. Bu iş bitmiştir.

Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin! Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık. Kongre müsaade etmiyormuş, biz de tabi ki başımızın çaresine bakacağız.

Yeni askerlik sistemi

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur.

Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Ris diyorumki memleketimize kurulan lanet ktmpası milletimize tamolarak anlatamadığımızı düşünüyorum.chp zihniyetini söylmiyorum onlar derenin yukarsına çöreklenmişler suyumu bulandırıyorsun kuzu kardeş nöbetinde ama bizimkilerede anlatamadık çok bekledim eymilletim cendere içindeyiz ahtapotun kollarını kesmeye uğraşıyoruz biraz sabredinkıvamında krizi anlatamadık diye düşünüyorum halada öyle benim fikrim.
  • A. ÖzA. Öz1 sa önce
    chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı davacı olarak açmış olduğum davada , 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
  • hercaihercai1 sa önce
    Incirlik kapatilsin o zaman muttefikimiz 11 bin tir silah gonderdiyse PKK ya.

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