Başkan Erdoğan’dan ABD'ye F-16 resti: Başımızın çaresine bakarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarafından ABD'den talep edilen "F-16 Blok 70" savaş uçaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın meselenin çözümüyle ilgili kendisine söz verdiğini aktaran Erdoğan, "Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış" dedi.

ABD'ye resti çeken Başkan Erdoğan, "Eğer ABD'den F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakarız" diye konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siz kalkıp da Yunanistan’a F-16 konusunda her türlü desteği vereceksiniz ve orada üsler kuracaksınız ama Türkiye gibi NATO’daki dost ülkeye ve ilk 5 içerisinde NATO’da her türlü desteği veren ülkeye bu desteği vermeyeceksiniz. Bu durumda Türkiye’nin yapacağı iş de başının çaresine bakmaktır."