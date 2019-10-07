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Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap

Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yapılması planlanan operasyonda yer almayacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:27
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbıstan'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la akşamki görüşmemizden sonra bölgede, sayın başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" dedi.

"Trump çekilmeyi emretti"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Beyaz Saray'ın yaptığı Fırat'ın doğusuna Türkiye operasyonuyla ilgili açıklamayı da değerlendirdi. "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Erdoğan "Akşamki görüşmemizde sonra bölgede Trump'ın belirttiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmaları yürütecekler. Başkan Trump bu konudaki talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. ABD'li ve bizim heyetler görüşmelerini yapıyorlardı. Bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim verilmiş bir sözümüz var; bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz asla mümkün değil." dedi.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı bir operasyon gerçekleştirecektir. ABD hava kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve katılmayacaktır. ABD hükümeti, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kabul edilmesi konusunda baskı yapacak, ancak onları istemeyecek ve kabul etmeyecektir. ABD yıllarca bu kişileri ülkesinde barındırmayacaktır ve bunların ülkeye büyük maliyeti olacaktır. Türkiye artık Kuzey Suriye'de yakalanacak her DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Suriye

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