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Başkan Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı! "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:19

Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:19
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YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar11 dk önce
    Reisim canımızla malımızla yanındayız. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan...
  • Milletin iradesiMilletin iradesi28 dk önce
    Reis sen dik dur, biz ölümüne ,ölümüne yanındayız . Durmak yok yola devam.

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