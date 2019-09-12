Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesaj

12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır." mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."

"Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

"Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."