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Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi! Teröristler yeri ve zamanı açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce TIR dolusu silah ve cephane yardımı yaptığı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı terörisler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. Yer ve zaman belirten bebek katilleri Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi ülkedeki destekçilerine çağrı yaparak "Berlin'i yak, Erdoğan'ı öldür" mesajı gönderdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:03
Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi! Teröristler yeri ve zamanı açıkladı

Suriye'nin kuzeyinde masum sivillerin kanlarını akıtan ABD destekli terör örgütü YPG, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor.

Bölgedeki terörist grupların sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, ABD güdümündeki terör örgütünün yeni hedefini ortaya koydu. Fotoğrafta, yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerin bir duvarın arkasında sıralandığı görülüyor.

TERÖRİSTLER TARİH VE YER GÖSTERDİ

Önlerinde bulunan duvarda ise, İngilizce "Erdoğan'ı öldür" Almanca "Faşizme ölüm" yazıyor. Aynı tehditler, Türkçe olarak da duvara yazılırken, duvardaki başka bir detay dikkat çekiyor.

Teröristlerin yazdığı "Berlin'i yak! 28-29/9" mesajı, bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti için yaptıklarını ortaya koyuyor.

Almanya PKK'yı terör örgütü listesinde tutsa da, teröristlerin bu ülkede rahatça örgütlenebildiği ve sokak eylemleri süzenleyebildiği biliniyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:03
  1. PKK
  2. YPG
  3. Almanya
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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