Gündem

Başkan Erdoğan'a hakaret yanlarına kalmadı

Kars Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunam kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Kars Valiliği'nde 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' toplantısı yapıldı. Vali Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı. Vali Polat, kentin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi verip, sanal ortamda suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen denetimlerde, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

Tespit edilen 23 hesaba erişimin engellenmesi yönünde, gerekli yasal sürecin tamamlanıp erişim kısıtlaması uygulandığını dile getiren Vali Polat, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve dijital ortamda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

