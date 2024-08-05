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Dünya Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyenler İngiltere Başbakanı'nın mesajına ne diyeceksiniz?
Dünya

Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyenler İngiltere Başbakanı'nın mesajına ne diyeceksiniz?

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:48:00 - 2024-08-05 16:49:12

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzenlediği basın toplantısında göçmen provokasyonuyla sokakları karıştıranların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyleyerek sert ifadeler kullandı. İngiltere Başbakanı'nın sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" suçlamasında bulunanları gündeme getirdi.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da, Hristiyan olduğu öğrenilen 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Polis, saldırganın kimliğini 18 yaşından küçük olduğu için bir süre açıklamadı.

Saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları neticesinde provokasyona alet edildi. Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde yalan haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.

İngiltere Başbakanı'ndan provokatörlere sert mesaj!

Provokatörlerin fitilini ateşlediği göçmen düşmanlığı, İngiltere'yi yangın yerine çevirirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'den sert açıklamalar geldi. Starmer, sokak olaylarına katılarak şiddete ortak olanların ve olayları sosyal medyadan provoke edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, "Yaptıklarına pişman olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajları üzerinden "diktatör" olmakla suçlayan iki yüzlüler, söz konusu bir Batı ülkesinin yöneticisi olunca, İngiltere Başbakanı'nın sözlerine "vatan savunması" yorumu yaptı.

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