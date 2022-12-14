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Siyaset Başkan Erdoğan yurda döndü
Siyaset

Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 18:46:00 -
Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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