Başkan Erdoğan yeni operasyonun mesajını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamaman temizlemektir” ifadelerini kullandı.

Suriye'ye de değindi

Erdoğan, “Suriye’de bundan soraki hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir” açıklamasını yaptı.