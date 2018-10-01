Başkan Erdoğan yeni operasyonun mesajını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın bitirilmesine yönelik olarak Sincar'ın hedefe konulduğunu açıkladı. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Suriye'de bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusunu temizlemektir" ifadelerini kullandı.01 Ekim 2018 Pazartesi 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamaman temizlemektir” ifadelerini kullandı.
Suriye'ye de değindi
Erdoğan, “Suriye’de bundan soraki hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir” açıklamasını yaptı.
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