Başkan Erdoğan yeni burs müjdesini duyurdu

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.

"Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacak"

Rahmetli Cemil Meriç, "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Biz bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin!

Yeni burs

Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu 2022 Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak hocalarımızı Aziz Sanca hocamız bizzat seçecek.

Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.

Yüksek lisans, doktora ve sonraki süreçlerde bilim alanında çalışma yapan hocalarımıza burs vereceğiz.

"Türkiye 10 basamak yükseldi"

Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik çalışmaları destekliyoruz. TÜBA'nın her bilimsel etkinliği hayatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim sözlüğü de bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konudaki gayretlerinden dolayı TÜBA'yı ayrıca takdir ediyorum.

Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk.

Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin.