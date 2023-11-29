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Gündem Başkan Erdoğan, yarın o ülkeye gidecek: bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek
Gündem

Başkan Erdoğan, yarın o ülkeye gidecek: bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:56:00 - 2023-11-29 22:58:58
Başkan Erdoğan, yarın o ülkeye gidecek: bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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