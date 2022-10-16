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Aktüel Başkan Erdoğan yaralı madencileri ziyaret etti
Aktüel

Başkan Erdoğan yaralı madencileri ziyaret etti

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi"ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:09:00 - 2022-10-16 17:09:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etmesi ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ediyor.

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