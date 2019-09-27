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Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak, ABD’de iş dünyasına seslendi: Sağlam adımlarla ilerliyoruz

Türkiye ile ABD hükümetleri karşılıklı ve ortak yatırımları arttırmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede New York’ta yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin yeni yatırımları hayata geçirmekte kararlı olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Türkiye’nin toparlanmaya ve yabancı yatırımcılara güven vermeye başladığını, hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:31
Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak, ABD’de iş dünyasına seslendi: Sağlam adımlarla ilerliyoruz

Yeni yatırım ve ihracat başarıları ortaya koymayı hedefleyen Türkiye, ABD’yle yakın irtibat halinde. Bu minvalde iki ülkenin üreticileri ve ihracatçıları devamlı bir araya geliyor, art arda görüşmeler yapıyor. Görüşmelere önayak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD’de önemli temaslarda bulundu. 

Pozitif gündeme odaklanalım

New York’ta yatırımcılarla buluşan Erdoğan, Türkiye ile ABD’nin ortak menfaatlere dayalı, güçlü ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, Başkan Donald Trump’la pozitif gündeme odaklanmayı arzu ediyoruz. Bu gündemin en önemli unsurlarından birisi de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyel yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

İş birliği çeşitlendirilecek

“Trump’la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Enerjiden müteahhitliğe, turizmden tekstile Türkiye ile ABD’nin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda iş birliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Ticareti üç haneye taşıma hedefi için hem iki ülke yetkilileri hem de özel sektör temsilcileri önemli çalışmalar yapıyor. Türk-Amerikan İş Konseyi’nin (TAİK) hazırladığı raporun, yeni eylem planının bu hedefe yönelik gayretlere ışık tutacağı kanaatindeyim.”

Yatırımlar artsın

Türkiye’de bin 800’ü aşkın ABD’li firmanın faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Söz konusu firmaların ülkemizdeki güncel yatırımları 50 milyar doları aştı. Bizim firmalarımızın ABD’de yaptığı yatırımlar ise 5 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamları daha da yukarı taşımamız gerektiği ortada. Öbür taraftan; dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan ABD’nin ülkemizle ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını biz yeterli görmüyoruz. Hükümetlerimizin ortak çabaları, üreticilerin ve ihracatçıların katkıları ve iki devlet başkanı olarak ortaya koyduğumuz güçlü iradeyle 100 milyar dolar hedefine süratle ulaşabileceğimize inanıyorum. Ticaretini güçlendirmeye niyetlenen ülkeler aralarına engel koymaz.”

İhracatın önü açılsın

ABD’nin çelik ve alüminyum ihracatının önünü açmasını talep eden Erdoğan, ilave tarifeler ile vergilerin rafa kaldırılması çağrısı yaptı. Ayrıca Washington yönetimini ileride alınacak ticari önlemlerden Türkiye’yi muaf tutmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:31
  1. ABD
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