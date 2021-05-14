Başkan Erdoğan uluslararası tüm aktörleri harekete çağırdı!

Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderleri, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına ve baskılarına karşı birlikte etkili şekilde harekete geçmeye davet etti. Bu doğrultuda ilk temasını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştiren Erdoğan, 8 Mayıs'tan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptığı görüşmelerde de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını el aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinli Müslümanlara yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek için her düzeyde girişimlerde bulunduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in hukuk tanımazlığının ve insanlık dışı saldırılarının muhatabının bütün Müslümanlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı tepki vermesi, hukuk dışı uygulamalara karşı somut adımlar atılması ve Filistin'e destek olunması için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam ülkelerinin Diyanet İşleri bakanları, başkanları ve başmüftülerinin katılımıyla "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle "Acil Kudüs Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Kudüs'ün mukaddesatının korunması ve Filistinli Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması ile ilgili ortak bir tavır ortaya kondu.