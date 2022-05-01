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Siyaset Başkan Erdoğan: Ülkemiz için ayrı bir öneme sahip
Siyaset

Başkan Erdoğan: Ülkemiz için ayrı bir öneme sahip

TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizin, zengin kültürümüzün tüm renkleriyle yansıma bulduğu TRT, ülkemizin görsel ve işitsel hafızasını oluşturmaktadır" dedi. Erdoğan mesajında ayrıca "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve beğenilerini kazanan çalışmaları hayata geçiren TRT'nin, başarılı yapımlarıyla tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi de ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:04:00 -
Başkan Erdoğan: Ülkemiz için ayrı bir öneme sahip

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Zahid Sobacı'ya kutlama mesajı gönderdi.

TRT'nin 58'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan mesajında, "Kamu yayıncılığında dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan TRT, radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra dijital mecralar ve farklı platformlarda da yenilikçi çalışmalara imza atmaktadır. Milli ve manevi değerlerimizin, zengin kültürümüzün tüm renkleriyle yansıma bulduğu TRT, ülkemizin görsel ve işitsel hafızasını oluşturmaktadır." açıklamasına yer verdi.

TRT'nin haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdürdüğünü ve uluslararası kanallarıyla da Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve beğenilerini kazanan çalışmaları hayata geçiren TRT'nin, başarılı yapımlarıyla tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi de ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir. Kendini sürekli yenileyen TRT'nin yenilikçi yayıncılık çizgisiyle nitelikli ve özgün projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

 

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Yorumlar

Recep

Onu bunu bilmem ama şu pahalılık belimizi büktü hele yabancıya konut satışı ve kiralar uçtu REİS hep atadığın bürokratlar bakanlar acemiler danışmanlarin ülkeyi ucuruma getirdiler birde konut toprak satışı ülkeyi bitirdi 20 yildir akpartiye oy verdim daha oy moy vermeyeceğim

432

akpye söyleyin millet diyorki sen natodan çıkmadığın sürece asla türkiye sana güvenmeyecek diye cumhurbaşkanına söyleyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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