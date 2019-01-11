Başkan Erdoğan Trabzon adaylarını tanıttı

Başkan Recep Tayip Erdoğan, düzenlenen aday tanıtım toplantısı ileAK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından sizlerle hasret gidermeye geldik. Bugün bir kez daha Trabzonlu hemşerilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada Trabzon'un tüm ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Helal rızık peşinde koşan balıkçı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Kısa bir süre önce Karadeniz'in azgın dalgaları arasında ahirete intikal eden balıkçı kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.

Adaylarımızın her birini gönülden kutluyorum

Teşkilatımızın tüm mensuplarına 17 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye ve Türk Milleti'nin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz için, Trabzon'la birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Trabzon Belediye Başkan adayımızla biraz sonra birlikte olacağımız ilçe adaylarımız her birini gönülden kutluyorum.

Karedenizliler demokrasi düşmanlarına korku verecektir

31 Mart seçimlerinde inşallah Trabzon'un kendine, asaletine yakışacağını yapacağına inanıyorum. Bütün Karadenizliler, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Sizlerden bu heyecanı 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da elele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok koşturarak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zaferini şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum.

RABBİM ŞU GÜZEL MANZARAYI 31 MART'TA YAŞAMAYI NASİP ETSİN

Trabzon 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Trabzon AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Maşallah, barekallah... Trabzon'un uşaklarına da bu yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamında yaşamayı bize nasip etsin diyorum.

BİZ HİÇBİR ZAMAN MEYDANLARDA POPÜLİZM YAPHAN BİR PARTİ OLMADIK

Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumlarına güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atan politikalara tevessül etmedik. Gerçekleştiremediğimiz hiçbir vaadi sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik. AK Parti'nin alamet-i farikası söz verdi mi sözünde durur. AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir.

BU PARTİ ANADOLU TOPRAKLARINI AŞKLA YOĞURAN ERENLERİN MİRASÇISI

Bu hareket kuruluşundan itibaren önce vatanım, önce milletim diyenlerin partisi olmuştur. Bu parti Türkiye sevdalıların partisi olmuştur. Bu dava Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle hepsinden önemlisi aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir. İnşallah bu heyecan, bu gayret 31 Mart akşamının da neticesini veriyor.

BİZİM MÜCADELEMİZ TÜRKİYE'Yİ YENİ UFUKLARA KAVUŞTURMA MÜCADELESİ

Bu parti Albay Hamdi Beylerinin, Yüzbaşı Kahraman beylerinin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisidir. Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik. Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik.

ÇETELERLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN KİM OLDUĞUNU BİLİYOSUNUZ DEĞİL Mİ?

İlkelerimizden, değerlerimizden bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polislerimizin, çocuklarımızın hayatına kastedenlerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden asla olmadık.

30 KATRİLYONLUK YATIRIMLARIMIZLA TRABZONA ÇAĞ ATLATTIK ÇAĞ!

30 katrilyon Trabzon'a yatırım yaptık. Laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil, icraat siyaseti yaptık. Bizde hizmet siyaseti önceliklidir, Eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, ticaret, tarım, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa onu gidermenin çabasını güttük. Bugün ikinci üniversitesi, yol, tünel, baraj, derslik, hastaneleri, spor salonları, gençlik merkezleriyle, 41 bin kapasiteli modern stadıyla Trabzon'a çağ atlattık çağ...

ALACAKSINIZ HANIMIZINI, BEYİNİZİ GÖNLÜNÜZCE EĞLENECEKSİNİZ

Akçabaat Millet Bahçesi, Avni Aker Millet Bahçesi ile çalışmalarımız sürüyor. Proje çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlıyoruz. Güzel bir millet bahçesi, alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyinizi hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz. Akçaabat Millet Bahçesi çalışmaları önümüzdeki ay bitiyor. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı da süratle ilerliyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında.

Akçabaat Millet Bahçesi, Avni Aker Millet Bahçesi ile çalışmalarımız sürüyor. Proje çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlıyoruz. Güzel bir millet bahçesi, alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyinizi hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz. Akçaabat Millet Bahçesi çalışmaları önümüzdeki ay bitiyor. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı da süratle ilerliyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında.

Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını bu yıl tamamlıyoruz. Etüd çalışmaları süren Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren projemizi hayata geçirerek Trabzonumuzu hızlı tren ağına ekliyoruz.

16 YILDAN BU YANA SADECE BİR ALANDA DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK

Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ülkemizin de çehresini değiştirdik. Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi gerçekleştiremedik. 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik, orada başarısız olamadık.

ELLERİNDE BELGE DİYE TUTTUKLARI KAĞITLARI MAHKEMEYE SUNAMADILAR

Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkındaki iftiraların tamamı boşa çıkmasına rağmen yine devam ediyorlar. İftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıklarını mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'nün kimi zaman Türkiye düşmanı çetelerin servis ettiklerini aldılar. Can çıkar huy çıkmazmış. Bunlar söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler biraraya gelmişler partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine mahkemenin verdikleri tazminatları ödeyecekler. Biz avukatlarımıza diyoruz 'sizin olsun, yeter ki siz bunları tazminata mahkum edin'...

YALAN DESTEKLEME FONU OLUŞTURANLARIN YEGANE SERMAYESİ...

Hakaret yerine proje üretseler emin olun herkes kârlı çıkacak. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin oyuncağı haline gelmesini istemiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesi iftira, mahiplasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor.

31 MART AKŞAMI YİNE TARİHİ BİR HEZİMET YAŞAYACAKLARDIR

Ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. Önce millet ve memleket anlayışıyla Trabzon'daki belediye başkanı adaylarımızın gece gündüz demeden çalışması gerekiyor. 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Ana kademe, kadın koları, gençlik kolları yoğun çalışacak.

SAYIN BAHÇELİ ZİLLET DİYOR BEN DE İLLET İTTİFAKI DİYORUM

Cumhur İttifakı ile karşımızdaki Zillet ittifakı'nı, sayın Bahçeli'nin deyişi öyle, benimkisi ise İllet İttifakı. Gençler evelallah 31 Mart mahalli iradeler seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri bu seçim.

İşte Trabzon ve ilçelerin belediye başkan adayları:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Murat Zorluoğlu



Akçaabat -Osman Nuri Ekim

Araklı – Recep Çebi

Arsin –Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü – Harun Demirci

Çaykara – Hanefi Tok

Dernekpazarı – Mehmet Aşık

Düzköy - Yılmaz Ankara

Hayrat – Salih Öztel

Köprübaşı – Ali Aydın

Maçka – Koray Koçhan

Of – Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar – Ahmet Metin Genç

Sürmene – Rahmi Üstün

Tonya – Osman Beşel

Vakfıkebir – Muhammet Balta

Yomra - İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu (Cumhur ittifakı adayı)

Şalpazarı – Refik Kurukız (Cumhur ittifakı adayı)