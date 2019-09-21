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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te BMC araçlarını inceledi, TİHA'ya imzasını attı

TEKNOFEST'i ziyaret eden Erdoğan, BMC standındaki araçları inceledi, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı da imzaladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:30
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te BMC araçlarını inceledi, TİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) ziyarette bulundu.

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Burada ziyaretçilere seslenen Erdoğan, daha sonra TEKNOFEST'te sergilenen araçları inceledi. 

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BMC standındaki araçları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) imzaladı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:30
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