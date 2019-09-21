Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te BMC araçlarını inceledi, TİHA'ya imzasını attı
TEKNOFEST'i ziyaret eden Erdoğan, BMC standındaki araçları inceledi, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı da imzaladı.21 Eylül 2019 Cumartesi 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) ziyarette bulundu.
Burada ziyaretçilere seslenen Erdoğan, daha sonra TEKNOFEST'te sergilenen araçları inceledi.
BMC standındaki araçları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) imzaladı.
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