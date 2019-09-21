Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te BMC araçlarını inceledi, TİHA'ya imzasını attı TEKNOFEST'i ziyaret eden Erdoğan, BMC standındaki araçları inceledi, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı da imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) ziyarette bulundu. Burada ziyaretçilere seslenen Erdoğan, daha sonra TEKNOFEST'te sergilenen araçları inceledi. BMC standındaki araçları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) imzaladı.

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