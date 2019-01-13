Başkan Erdoğan: Tank Palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

Sakarya'da "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" temel atma töreninde konuşuan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle CHP'nin ısrarla kışkırttığı Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialara cevap veren Erdoğan "Bu provokasyonun başını Türkiye'deki adı ana muhalefet ama ana muhalefet haricinde her şey var CHP çekiyor. Ben şahsen tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum.Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Şehrimiz ve istikbalimiz adına tarihi bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasını yapacağız. Savunma sanayini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve teknoloji üssünün birinci kısmının temel atma törenini icra edeceğiz. Tank fabrikası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak tüm etapları faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

İsteseniz de istemeseniz de devam edecek

Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor.Bu ülkeyi hazmedemeyenler. İsteseniz de istemeseniz de bu millet bu ülke dimdik ayaktadır. ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir. Böylece Sakarya Karasu'ya şehrimizle birlikte tüm Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir tesisi kazandırmış olacak. Ülkemizin gelecek 50 senesine damga vuracağına inandığım BMC üssünü hayata geçiren herkesi şimdiden teşekkür ediyorum.Burada Katar ve Türkiye işbirliği var. Katar'ın hemen hemen her konuda ülkemizle sergiledİği dayanışmayı unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye güçlü olmak zorundadır

3.5 milyon Suriyeli muhacire kapısını açan bu millet. Bu millet mazlumlara sahip çıkmayı dayanışmayı bilen bir millettir.Bu millet biliyor ki sevgili peygamberimiz de bir muhacirdi. Medine ona ensardı.Onun için ensarın ne olduğunu muhacirin ne olduğunu çok iyi biliriz.Ülkemiz ekonomik siyasi ve askeri bakımdan güçlü olduğu dönemde çok geniş bir coğrafyada güvenlik ve istikrarın teminatı olmuştur.Kimi devletlerin askeri ve savunma sanayii alanlarını geri plana itme lüksü olabilir ancak bizim böyle bir ihtimalimiz yok. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız çok yüksek olmalıdır. Bizim caydırıcılığımızın da teknoloji ile beraber çok daha ileri bir konuma gelmesi lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerine emanet edemeyiz.

Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım

Bizi izleyen milletime sesleniyorum. Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz.Şimdi bu süreci başlatacağız. Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder. İbret alanlar için değil.

'Tank palet fabrikasının satılması' diye bir şey yok

Sakarya'daki 1. Ana bakım fabrikasına ilişkin bunlardan biridir. 19 Aralık'taki cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu istismar etmeye başladı.Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmış utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da Türkiye'deki adı ana muhalefet ama ana muhalefet haricinde her şey var CHP çekiyor. Ben şahsen tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum.Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez.Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır.Tank palet fabrikasına 40 - 50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir.