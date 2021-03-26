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Siyaset Başkan Erdoğan talimatı verdi: "Vatandaş, AK Parti burada yok demesin"
Siyaset

Başkan Erdoğan talimatı verdi: "Vatandaş, AK Parti burada yok demesin"

2023 kadrosunu belirleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, ‘AK Parti burada yok’ demesin” dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:20:00 -
Başkan Erdoğan talimatı verdi: "Vatandaş, AK Parti burada yok demesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin tamamlamasının ardından topladığı yeni MKYK üyelerine ‘çok çalışın’ talimatı verdi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda öncelikle yeni MKYK üyeleri ile tanıştı. Birçok MKYK üyesi de kendisini tanıttı.

“2023’e odaklanın”

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni MKYK üyelerine 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra 2023 seçimlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Erdoğan’ın “MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, ‘AK Parti burada yok’ demesin” dediği öğrenildi.

"Daha çok sahada olacağız"

Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üyelerine “Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz. Daha çok sahada olacağız” dediği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca, MKYK üyelerine bütün illerde tek tek çalışma yapması konusunda talimat verdiği, vatandaşlarla daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üyeleriyle yemek yediği de belirtildi.

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Yorumlar

fethi SAYILIR

esnaf perisan.yeniden kapanma gundemde.odenekler mart sonu bitiyor.nisan ayinda ilave bir milyon ișsiz olacagi soyleniyor.birileri isin vahametini reise iletmeli. bu sartlarda esnafi gezecek babayigit AKparti yoneticisi varmı?
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