  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat! 81 ilde başladı cezası 2 bin 185 TL

Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun

‘Varış noktasına ulaştınız’ İstanbul'da son 10 yılın rekoru

Altın günü gibi sürekli toplanıyorlardı... 6'lı masa tatile çıktı!

Başkan Erdoğan: Mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir

Yerli otomobil GÜNSEL için tarih verildi

Bir lağım daha patladı! CHP'de kanka tarifesi

Dar gelirli vatandaşları rahatlatacak kararlar... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş müjdesi!

Aziz Sancar'dan kanserle ilgili dünyayı ayağa kaldıran buluş: Anormal bir şey olduğunu fark ettik

'Çok garip şeyler oluyor' diyerek dolar ve altın tahminini yaptılar: Maalesef...
Gündem Başkan Erdoğan talimat vermişti... Bakan Nureddin Nebati güzel haberi duyurdu
Gündem

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Bakan Nureddin Nebati güzel haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:43:00 -
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Bakan Nureddin Nebati güzel haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23