Gündem Başkan Erdoğan talimat verdi, Hatay ayağa kalktı! Depremzedelere bayram müjdesi
Başkan Erdoğan talimat verdi, Hatay ayağa kalktı! Depremzedelere bayram müjdesi
Başkan Erdoğan talimat verdi, Hatay ayağa kalktı! Depremzedelere bayram müjdesi

Asrın deprem felaketini yaşayan afetzedeler bayramı yeni evlerinde karşılamanın heyecanını yaşıyor. Depremzedeler: “Evlerimiz 1 numara oldu. Bize çifte bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından 3 yıl gibi rekor bir sürede yeniden inşa edildi. Kırsal konutlara yerleşen Hataylı depremzedelerin yüzleri hem yeni yuvalarına kavuşmanın hem de yeni evlerinde ilk bayram sevinciyle gülüyor. Depremde müstakil tek katlı evi ağır hasar alan Rabia Öksüz (55), ailesiyle birlikte bir süre çadırda daha sonra da konteyner kentte yaşamaya başladı. Aynı mahallede TOKİ tarafından yapılan 3+1 evlerinde bayrama hazırlanan Öksüz, "Evlerimiz 1 numara olmuş. Böyle muhteşem bir yuvada ilk bayramımızı kutlayacağız. Torunlarım ve çocuklarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için ellerimle kömbe hazırlıyorum. Torunlarım gelince bayramımız bayram olacak. Bize bu bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.

Dünya döndükçe o da başımızda dursun" dedi. Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Abdülkadir Öksüz, "Evimizde ilk bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama asıl mutluluğumuz yuvamızın ödeme fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu fiyat konusu bizi daha da mutlu etti. Adeta bedavaya ev sahibi olacağız. Cumhurbaşkanımız, yine babalığını gösterdi ve biz vatandaşını her zamanki gibi mağdur etmedi. 'Yapamaz, edemez' diyenler gelsin evleri görsün" diye konuştu.

 

EVLERİMİZ GENİŞ VE FERAH

Evlerinin eskisinden daha güzel olduğunu söyleyen Saime Özdemir (54), yeni evlerinde ilk bayram heyecanını yaşadıklarını belirterek "Özellikle mutfağımı çok seviyorum. Oldukça geniş ve kullanışlı. Adıyaman'da misafir çok olur. Bu yüzden evimiz yayla gibi geniş ve ferah. Misafirlerimizi rahat ağırlıyoruz. Yeni evimizde ilk bayramımızı geçireceğiz. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

