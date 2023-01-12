Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”

Taliban yönetiminin Afganistan'da kız çocukları ve kadınların eğitim almasını yasaklayan kararı dünya kamuoyunda büyük tepki gördü.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Ankara'da Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada infial yaratan bu karara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri İslami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti. Nedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunmuştu.

Nedim, "Üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.

Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan onuruna ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtmişti. Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.