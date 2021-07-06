Başkan Erdoğan: Suyumuzu korumak vatanı korumaktır!

Yeni Akit Ankara

Gerede Sistemi ile Ankara’nın 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da giderildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Projeden şu ana kadar Ankara’ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara’da, hâlihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen, hamdolsun Ankara’da şimdiye kadar içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi, işte bu projedir.”

2071’e kadar su planımız var

“Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz” diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu amaçla hükûmet olarak, son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye ‘81 İl İçme Suyu Eylem Planı’ hazırladık. Bu eylem planıyla, illerimizin; 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planladık.” Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankara’yı suyla buluşturduk

“Toplam 277 milyar liralık yatırımla; 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1.457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Denizin içinden askıda borularla KKTC’ye içme suyu götürdük. HES’lerle devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında yatırım yükünü kaldırdık. GAP ile 200 bin hektar arazi sulanırken bunu 571 hektara çıkardık. Açılış sevincini yaşadığımız tesislerden en önemlisi, hiç şüphesiz, Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi’dir. Bu proje, Ankara’nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye’nin en uzun, dünyanın da sayılı ‘su iletim tünelini’ barındırmaktadır.”

277 milyar liralık yatırım

İçme suyu temini konusunda en büyük sorunun kayıp kaçak oranının yüksekliği olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Belediyelerimizin, su kayıp kaçak oranını yüzde 38’ler seviyesinden yüzde 25’e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Mahallî idarelerimizin yeni su kaynağı araştırmadan ziyade, öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Bu konuda tüm belediyelerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğini inanıyorum. Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektirik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık.”

Su kanunu hazırlıyoruz

Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis’te bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak, geleceğimize daha bir güvenle bakmayı amaçlıyoruz. Hükümetimizin, 84 milyonun tüm fertlerinin huzuru, esenliği, refahı için yürüttüğü bu çalışmalara, belediyelerimizden farklı siyasi partilere kadar herkesin gereken desteği vereceğine inanıyorum.” Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin şehirlere hayırlı olmasını dileyerek tesislerin Türkiye’ye kazandırılmasında katkısı olan tüm kurumları tebrik etti. Erdoğan, daha sonra tesislerin açılış ve kurdele kesim törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.