Başkan Erdoğan: Söz yerine getirilmezse harekat devam eder
Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerinin çekilmesine ilişkin konuşarak, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.18 Ekim 2019 Cuma 15:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.
ABD ile ilgili yapılan anlaşmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır." dedi.
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