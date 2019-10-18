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Başkan Erdoğan: Söz yerine getirilmezse harekat devam eder

Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerinin çekilmesine ilişkin konuşarak, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:19
Başkan Erdoğan: Söz yerine getirilmezse harekat devam eder

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

ABD ile ilgili yapılan anlaşmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır." dedi.

Erdoğan: sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir."

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:19
  1. İstanbul
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Dolmabahçe Çalışma Ofisi
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. PKK/YPG

YORUM YAZ

  • Orhan Orhan 1 sa önce
    Bu sözün akasindayim

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