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Siyaset Başkan Erdoğan son üye sayısını açıkladı
Siyaset

Başkan Erdoğan son üye sayısını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:44:00 - 2021-03-24 11:09:12
Başkan Erdoğan son üye sayısını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonuna geldi. Salona girmeden dışarıdaki kalabalığa hitap etti. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun."

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