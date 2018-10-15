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Başkan Erdoğan, şarlatan Adnan Oktar'ı işaret etti! 'Televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor" dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
Başkan Erdoğan, şarlatan Adnan Oktar'ı işaret etti! 'Televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde FETÖ ile mücadeleye değinirken, 'televizyonlarda sazlı danslı programlar yapan soytarılar' cümlesiyle, geçtiğimiz aylarda dev bir operasyonla tutuklanan Adnan Oktar'a da gönderme yaptı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri...

Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman, meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor.

Din ile diyanet ile hatta ve hatta milletimizin asgari ahlak standartlarıyla bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İl Müftüleri Toplantısı
  4. FETÖ'yle mücadele
  5. Adnan Oktar
  6. açıklama

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