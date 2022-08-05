Başkan Erdoğan sahip çıktı! CHP'nin kovduğu şehit eşi için talimat

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır için Başkan Erdoğan devreye girdi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Batırır'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanının selamlarını getirdiğini belirten Sarıeroğlu, "Şehit eşlerimiz, ailelerimiz başımızın tacıdır. Dün bizi aradı bunun 'kabul edilemez olduğunu' söyledi ve talimat verdi. Belediye başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde görmek istiyoruz" dedi. Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir de, şehit eşinin her zaman yanında olduklarını, onunla "yol arkadaşı" olmaktan gurur duyacağını söyledi.

İşten kasıtlı çıkarıldım

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Batırır, "Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Üç belediye başkanı gördüm. O zamanlar sorunlu değildim de şimdi mi sorunluyum?" diye konuştu. Şehit eşi basında kendisine yönelik karalama yapılmasının da üzücü bir durum olduğunu söyledi.