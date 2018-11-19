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Başkan Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti! İşte o kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım Projesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:30
Başkan Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti! İşte o kitap

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e bir hediye verdi.

Putin,TürkAkım Projesi için Türkiye'ye geldi

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi. Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

İstanbul'dan ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı. Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:30
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Alev Alatlı
  6. Gogol
  7. Ali Yerlikaya
  8. TürkAkım

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  • seftali fidesini yanlislikla kiran yorumcuseftali fidesini yanlislikla kiran yorumcu32 dk önce
    40 kontrolden gecmistir artik o kitaplarda, normaleski ajanlardan nasilda olsa, insan suikastlerindede baya eskiden beri elleri yönet.
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