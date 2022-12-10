Başkan Erdoğan paylaştı... Sosyal medya yıkıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından “Millî Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun, ‘Türkiye Yüzyılı’na da damgasını vurmaya hazır” başlıklı bir klip paylaşıldı. Klip kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erdoğan’ın paylaştığı klipte, açılışını yapacağı projeler gösterildi. Samsun’un tarihi ve doğal güzelliklerinin gösterildiği klipte yatırımlar hakkında şu özet bilgiler verildi:

"Hastane, okul 9 bin 563 konut (10,1 milyar Türk Lirası yatırım). 9 farklı bölgede 1,8 milyon metrekare kentsel dönüşüm. 6 millet bahçesi (1 milyon 122 bin metrekare). Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu. Tarihi Kurt Köprüsü Yolu (2 milyar 940 milyon TL), Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi."

Klipte Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru Müzesi, Saathane Meydanı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Şahinkaya Kanyonu, Samsunspor Stadı ve TEKNOFEST KARADENİZ'den görüntüler yer aldı.

4 dakikalık klip, Erdoğan’ın “Samsunumuzu kazandırdığımız bu eserler Türkiye yüzyılına armağan olsun” sözleriyle sona eriyor.