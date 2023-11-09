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Gündem Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
Gündem

Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:00:00 -
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ERDOĞAN-MİRZİYOYEV GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İSRAİL'İ DURDURACAK ADIMLARIN ATILMASI GEREK!

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dahil olmak üzere endüstriyel işbirliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı."

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