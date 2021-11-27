Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu: Bu konuda kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedov'a, "Kadirli Doğanım" diye hitap ederek, nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu anımsattı.

Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Kadirli Doğanımı, 'gözlemci üye devlet başkanı' sıfatıyla ilk kez katıldığı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan'a bu vesileyle tekrar, 'Kardeşler Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, "kemik kardeşliği"ne dayanan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor, ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle Kadirli Doğanım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle Teşkilat çerçevesindeki iş birliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız. Değerli Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım Berdimuhamedov'a ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Türkmenistan Devlet Nişanı takdimi

Basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı tevcih edilen Erdoğan, Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı'nın tarafına tevcihinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

"Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim." diyen Erdoğan, "Bu ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Nişanla kendine yüklenen vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğini bildiren Başkan Erdoğan, "Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İşbirliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Başta zatı devletleri, Kadirli Doğanım olmak üzere tüm Türkmen Doğanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.