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Başkan Erdoğan, Öncü kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:36
Başkan Erdoğan, Öncü kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:36
  1. recep tayyip erdoğan
  2. Can Öncü
  3. Deniz Öncü

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