Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Çok dikkatli olmalıyız"

Bu süreç içerisinde çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten.

"Vatandaşlarımız dikkat etsin"

Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.