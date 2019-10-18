Başkan Erdoğan net rakamı duyurdu: 750'si serbest bırakıldı, 195'i ise... Başkan Erdoğan ile yabancı medya temsilcileri arasında yapılan toplantı sona erdi. Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı Mensupları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ'lilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "750 tane serbest bırakıldı, 195 tanesi TSK tarafından yakalandı" dedi.

Yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: YPG'nin 120 saat içinde çekilmesi ABD'nin sorumluluğunda.

DAEŞ'lilerin durumu harekat başından bu yana tartışma konusuydu. 750 tane serbest bırakıldı, 195 tanesi TSK tarafından yakalandı TSK tarafından.

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