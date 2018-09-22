Başkan Erdoğan net konuştu! '81 il ve ilçelerin hepsinde olacak'

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) Erdoğan başkanlığında gerçekleşen dünkü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan toplantıda, İdlib’le ilgili son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Erdoğan’ın açıklamaları sırasında, “Barış isteyen bir biz kaldık” ifadesini kullandığı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları çerçevesinde yerel seçimde ittifak konusu da toplantıda tartışıldı. Bahçeli’nin İstanbul’da aday çıkarmayacaklarına ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine Erdoğan’ın, “Bu ittifaka sahip çıkıldığını gösteren bir açıklama” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, “Devlet Bey ile görüşeceğim. Oradan bir yol haritası, somut durum çıkar. Şu an bir görüşme yok” şeklinde konuştu.

Bu konuda önce kurmay düzeyinde görüşmelerin yapılacağı ifade edilirken, Erdoğan, Numan Kurtulmuş’un temaslarda bulunacağını söyledi.

Erdoğan’ın üyelerin, “Bizim aday göstermeyeceğimiz yerler olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdiği ifade edildi: “Aday çıkarmamamız gibi bir durum söz konusu olmaz. 81 il ve tüm ilçelerde adaylarımız olacak. Bizim iddialı olmamız ayrı, ittifak ayrı bir konu. İttifak ruhunun arkasındayız. Herkes marta yönelik çalışmalarını olduğu gibi sürdürsün.”

KAYNAK: MİLLİYET