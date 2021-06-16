Başkan Erdoğan neden 'Hamdolsun' dedi? Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, NATO Zirvesinde yaşananlar ile alakalı yazdığı köşe yazısında, Erdoğan'ın Biden, Macron, Johnson ve Merkel ile yaptığı yapıcı görüşmelerin kendisini heyecanlandırdığı söyleyerek, "Türkiye'nin Batı dünyası ile ilişkileri açısından yeni bir sayfa açılabileceği yönündeki umutlarımı arttırdı" dedi.

Fotoğraf ve 'hamdolsun' açıklaması üzerinden algı

Bir fotoğraf üzerinden yürütülen algı operasyonuna da tepki gösteren Selvi, "Vay efendim neymiş Erdoğan, Biden'ın elini öper gibi yapmış. Erdoğan’ın ayağına gelen Biden. Bir Amerikan Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ayağına kadar gelmesi Türkiye açısından gurur verici bir durum. Ama gözleri Erdoğan düşmanlığından başka bir şey görmeyenler anlık fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapmaya soyunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 'hamdolsun' açıklaması

NATO Zirvesi ile alakalı sözü Erdoğan'ın "soykırım" sorusuna verdiği "hamdolsun" ile başlayan cevabına getiren ve konu ile alakalı Cumhurbaşkanlığından aldığı bilgiyi aktararak Hürriyet yazarı, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir de "hamdolsun" meselesi var. Biden görüşmesinden sonra Erdoğan'a, 1915 olaylarıyla ilgili Biden'ın soykırım açıklaması soruldu. Erdoğan, "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" dedi.

Biden, 24 Nisan'daki açıklaması ile bizi üzmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede Biden'a bu konudaki tepkimizi ileteceğini söylemişti.

O nedenle bu yanıt şaşırtıcı oldu.

O andan itibaren, görüşmede sözde soykırım iddialarının gündeme gelip gelmediğini ve "Hamdolsun!" ifadesinin neyin yanıtı olduğunu araştırdım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareket ederken düzenlediği basın toplantısında, "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan’ı unutturacak adımları da atmış oluruz" demişti.

Biden'la görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'a, "'24 Nisan'ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum' demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?" diye soruldu.

Erdoğan bu soruya, "Hamdolsun" diye başlayan bir cümle ile karşılık verdi. "Hamdolsun hiç gündeme gelmedi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın, görüşmenin Biden'ın 24 Nisan'daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, "Hamdolsun" dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmede 24 Nisan'daki açıklamasını gündeme getirdi mi?

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın 24 Nisan'daki talihsiz açıklamasını gündeme getirmiş.

Erdoğan, 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş. Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş.

Ama iki lider 24 Nisan'daki açıklamanın gölgesinde kalmadan hatta onu aşmayı başararak iki ülke ilişkilerini verimli bir noktaya taşımayı başarmışlar.

Erdoğan onun için "Hamdolsun" demiş."