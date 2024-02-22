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Gündem Başkan Erdoğan ne dediyse yaptı ‘Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk’
Gündem

Başkan Erdoğan ne dediyse yaptı ‘Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk’

Yeniakit Publisher
2024-02-22 11:55:00 -

AK Parti’nin yıllar önce yaptığı seçim vaatleri videosu tekrar gündem oldu. Ne vaat ettiyse hepsini birbir gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu videosu sosyal medyayı yıktı geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 seçimlerinde, 2023 vizyonu için ne vaat ettiyse bugün tamamı hayata geçirildi! CHP ve saz arkadaşlarının başta İstanbul olmak üzere, kazandıkları şehirlerde hiçbir vaatlerini hayata geçirmedikleri gerçeği ortada dururken, Erdoğan’ın 2011’deki, “Yerli otomobil, yerli savaş uçağı” gibi vaatlerinin hepsini yerine getirmiş olması, kimin ülkeyi yönetmeye daha elverişli olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

Sosyal medyada konuya ilişkin yayınlanan video büyük ses getirdi. İşte paylaşılan o video…

 

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