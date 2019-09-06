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Başkan Erdoğan mülteci konusunda Batı’yı son defa uyardı: Kapıları açarız!

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar veren Erdoğan, “Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

06 Eylül 2019 Cuma 10:23
Başkan Erdoğan mülteci konusunda Batı’yı son defa uyardı: Kapıları açarız!

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Dış ve iş gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mülteciler meselesine ilişkin, “Eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Güvenli bölge meselesine ilişkin de şunları dile getirdi: “Hedefimiz, Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.

Cumhur İttifakı, lokomotiftir

İç politikaya da değinen Erdoğan, CHP’nin FETÖ ve PKK ile mücadele, egemenlik haklarını koruma diye bir derdinin olmadığın belirterek, şunları aktardı: “CHP’nin ilkesizliği, yalpalamaları, tutarsızlıkları karşısında biz de AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile Yenikapı’da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir. Cumhur İttifakı, milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

Başkanlıktan geriye dönüş yok

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1961 ve 1982 darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı genişlettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimizin beklentilerine maziden atiye giden tarihi yürüyüşüne en uygun yönetim modelini ülkemize kazandırdığımıza inanıyoruz. CHP’nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni, sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şürekası, imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Ancak CHP ve ortakları, içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Milletimiz uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği bu kazanımın elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürüttüğümüz kapsamlı bir çalışmayla tüm eksikleri belirledik ve çözüm yollarını ortaya koyduk. Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

Tehditler bize geri adım attıramaz

Doğu Akdeniz’e değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi kendimize ait iki adet sondaj gemimiz, iki adet de sismik araştırma gemimiz var. Bir ihtimal belki üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. Bütün bunlarla beraber, biz Doğu Akdeniz’de şu ne diyor, bu ne diyor, değil. Biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Bütün bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler. Biz sürekli birilerinden korkar halde yaşarsak bilesiniz ki yaşama hakkımız olmaz.

AK Parti 10 milyonluk dev bir ordu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katıldı. Partilileri selamlayan Başkan Erdoğan, “Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Kibirleri boylarını aşana bu dâvâyı feda etmeyiz!

Partisinin "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda teşkilata uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: “Herhangi bir arkadaşımız, kendi özel işi ve ilişkileri dahil, şayet herhangi bir konuyu dâvâsına, hizmetin önüne koyuyorsa, üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir. İstisnasız her birimiz, ‘önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim’ diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde sadece milletimize mahcup olmakla kalmaz aynı zamanda hizmetkarı olduğumuz kutlu dâvâya da zarar veririz. Mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, ilimizde, ülke genelinde bu anlayışla hizmet eden dâvâ adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden atalet değil hizmet bekliyor. Hakk’ın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam ettiğimiz sürece, Allah’ın izniyle, hiç kimse AK Parti’nin bileğini bükemez. Yeni isimlerle kongremizi yeniden diriliş şölenlerine çevirmenizi istiyorum.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:23
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Fırat’ın doğusu
  6. CHP
  7. FETÖ
  8. PKK
  9. Cumhur İttifakı
  10. AK Parti
  11. Milliyetçi Hareket Partisi
  12. Yenikapı
  13. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  14. Doğu Akdeniz
  15. Kuzey Kıbrıs
  16. Başkan Erdoğan

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