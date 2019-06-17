Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Resmi Gazete'de yayınlandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TİM’in İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde ihracatçı ve sanayicilere verdiği kambiyo vergisi müjdesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM’in İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde ihracatçı ve sanayicilere kambiyo vergisi müjdesi vermişti, karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadelere verildi: 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eski Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

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