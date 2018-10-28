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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Fiyatlar hemen yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındıkta açıkladığı yeni alım fiyatları üreticileri sevindirirken piyasaya ilk yansıması ise bugün gerçekleşti. Serbest piyasada sabah 12,5 liradan satılan fındık gün içinde 50 kuruş yükselerek 13 liraya çıktı.

28 Ekim 2018 Pazar 11:29
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Fiyatlar hemen yükseldi

Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Kahraman yaptığı değerlendirmede, TMO’nun fındık alımını ve taban fiyatın açıklanmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılamanın halkın beklediği bir açıklama olduğunu kaydeden Kahraman, sabah 12,5 liradan satılan fındığın gün içinde 50 kuruş yükselerek 13 liraya çıktığını söyledi.

50 kuruş arttı

Açıklama öncesi ve sonrası diye fındığı ikiye ayırmak gerektiğini belirten Kahraman, “Bu halkın beklediği bir açıklamaydı çünkü fındık fiyatı artık ayaklar altına düşmüş, bundan ne üretici, ne manav, ne fabrikacı nede ihracatçı bir şey kazamıyordu. Bu açıklamanın öncesi ve sonrası olarak ta şimdiden bir yansıması oldu. 12, 5 lira olan fındık bugün 13 lira bandına lanse ediliyor” dedi.

En güzel haberlerden bir tanesi kredi kolaylığı olduğunu ifade eden Hasan Kahraman, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatçıya kredi kolaylığı sağlandığımda söylendi ve bu en büyük yardımlardan bir tanesi. Çünkü banka faizlerinden dolayı ihracatçı, fabrikacı ve esnaf kredi kullanamıyordu. O zaman para sıkışıklığı olduğunda fiyat ister istemez aşağıya düşmüş oluyor çünkü para bende ama şu fiyat olur diyordu insanlarda yüzde 40-45’lerle kredi kullanmadığı için fiyat ister istemez olarak aşağı düşüyordu” ifadelerini kullandı.

350 bin ton fındık var

Üreticinin elinde 300-350 bin ton fındık olduğunu kaydeden Kahraman şöyle devam etti;

“40 bin ton ihracat yapıldı, 30’da iç piyasada harcandı 70 bin ton fındık ve bunun kabuklu karşılığı 140 bin ton ve bununda 450-500 bin ton rekolte düşünürsek 300-350 bin ton civarında üreticide fındık olduğunu düşünüyoruz. Bu tabi borsaya yapılan tasdiklerle resmi sonuçları söylüyorum.”

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 11:29
  1. Giresun
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Türkiye Üretim İhracaat
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Fındık fiyatları
  6. fiyatlar yükseldi

YORUM YAZ

  • gurbetgurbet35 dk önce
    dün tespit edilen fındığın alış fiyatı 14 lira tezgahta 60 lira
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