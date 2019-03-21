0553 313 94 23

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız

Eskişehir'de halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara müjde vererek ''İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin otomobillerimizin motorlarını yapacağız.'' dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:59
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin otomobillerimizin motorlarını yapacağız.'' dedi. 

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizleri yürekten selamlıyorum Eskişehir. Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın karşıladığı Nevruz bayramı, tüm Anadolu'nun nevruz Bayramını hep birlikte tebrik ediyoruz.

Burası milli mücadele ruhunun İstiklal Savaşı ile şahlandığı topraklardır. İlk yerli otomobil devrim bu topraklarda yapıldı. Ne yazıktır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi.

Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi milletimize bu konforlu ulaşımın çok görülmesi nedeniyledir. Rahmetli menderes GAP için ABD'ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz açıklamasıyla karşılaştı. Bu ülke Keban Barajı yapılırken ne dediler biliyor musunuz o CHP zihniyeti kurbağalara göl mü yapacaksınız? Bu kadar vizyonsuz yöneticilere sahipler. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir.

İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Ya yalan ya iftirayla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa şimdi seçimleri bekliyorlar. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

Hızlı trenle Eskişehir'i merkez yaptık

Ülkemize şaşı bakan kim varsa, hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. 17 yıldır ne yaptınız diyor? Bu adam herhâlde bakar kör. Eskişehir'e 22 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Eğitimde 2900 adet yeni derslik inşa ettik. Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık. Eskişehir'in bir alt geçiti ya da üst geçiti var mı? Hızlı trenle Eskişehir'i merkez haline getirdik. Buranın Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın stad yapmayı Eskişehir'e yatırım bile yapmıyor. Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz.

Eskişehir'de ulusal raylı sistem merkezleri kuruluyor

CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Sabah akşam yalan söylüyor. Gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Bay Kemal senin kılavuzların var onlara sor. 'Hatay'da belediye başkanına açtım sordum. Bunların yaptığı baraj var mı diye' diyor. Yokmuş diyor. 7 tane baraj var. Her şeyi yalan. Eskişehir'i 9 baraj ile buluşturduk. Çiftçilerimize 1,6 milyar tutarından tarımsal destek verdik. Anadolu Üniversitemiz bünyemizde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi, yeri her şeyi belli. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon katkısı olmasını bekliyorum.

Eskişehir'de raylı sistem araştırma ve test merkezi

Anadolu Üniversitemiz bünyesinde uluslararası raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi her şeyi hazır. Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Merkezin temelini atıyoruz, açılışını da önümüzdeki sene gerçekleştiriyoruz. Testlerimizi artık yurtdışında yapmak zorunda kalmayacağız. Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Biz senin gibi yalan üretmiyoruz. Önümüzdeki dönemde Eskişehir'i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz.

"Katillere lojistik destek değil mi?''

Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini ülkemize milletimize boşalttığını anlayamazlar. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Utanmadan İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak duyuran adamdan bir şey olmaz. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesi bu katillere lojistik destek değil mi? CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin CHP'yi bu adamdan kurtaralım.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. Hatay
  2. Eskişehir
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy24 dk önce
    Madem üretebiliyorsun o zaman ALTAY ve YERLİ OTOMOBİL'ide yap.Bu gidişle 2023 'e Nükleer,altay tank,milli oto,uçak gemisi,tfx milli muharebe,atak2 hiçbiri yetişmeyecek.....
  • NuriNuri26 dk önce
    Gençliğin maneviyatı adına ne yapıyorsunuz acaba öğrenebilir miyiz ?
  • MetinMetin42 dk önce
    F-35 motorunu Türkiye de yaparken teknoloji casusluğunu kullanmıyoruz, tekrar sıfırdan motor yapmaya başlıyoruz. 60 senedir Ford Türkiyede araba üretiyoruz ama kendimize yapamıyoruz, bilmiyoruz. nasıl oluyor bu iş? Bu arada sözleşmeli personeller için yasa çıkmaz ise iktidara oy vermeyeceğimizi de belirteyim. Taşeronlar kadroya alındı mühedisler yıllık sözleşme ile sahipsiz bırakıldı.
  • Erdoğan Erdoğan 49 dk önce
    Güzel vaat ama belediye seçimi ile ne alakası var.
  • MemetMemet53 dk önce
    Aynen NOSTALCİ denen yorumcu gibi ben de şunu diyorum.Alıştık artık chp ye göre hdp pkk ile işbirliği yapmıyor denilmesine... Pkk o kadar masum o kadar masum ki tam vatan evladı. Niye chp nin belediyelere pkklıları sızdırdığını konuşalım ki.Mesala patlıcan var soğan var depolara chplilerin sakladığı patates vaaaaar.Demi nostalji...Ne gerek var şimdi chpden vatan evlatlarının atılıp pkklıları alındığını konuşmaya...Ekrem dumanlı bile millet ittifakına oy isterken ne gerek var fetö tehlikesini konuşmaya...Alıştık degilmi nostalji? Biraz patlıcan konuşalım. Sahte senet de konuşmayalım hatta.
  • osmanosman57 dk önce
    YAp artık Reis noolursun.. Bizi mi yiyorsun anlamadım ki??
  • İstatistiğe bakİstatistiğe bak1 sa önce
    Ankara 24 haziran seçim sonuçları toplam cumhur 5..6 puan önde..İstanbul 3...4 puan...Şimdi nasıl oluyorda chp ankarada istanbulda alıyor? Mansur zaten defolu başladı.Onyn belediye başkanlığı düştüm düşecek. Sol anketlerde bile chp dağılacak diyor.
  • delikadirdelikadir1 sa önce
    kend, uçağımızı otomobilimizi yapacağız fakat hep chp engel oluyor. hatta uzaya bile çıkacağız bu chp engel oluyor
  • MotorMotor1 sa önce
    Yav he he he ... Domates kuyrugunda beklerken zaman bosa gitmesin diye , hepimiz aliriz elimize parcalari, yapariz motorlari..
  • DikkatDikkat1 sa önce
    31 marttan sonra ne mi olacak.Hdp belediyesinin yardımıyla ankarayi ele geçiren mansurun ardından hdpkk büyükşehirlerde dev operasyonlar yapacak. Dışardan ve güneyden saldırı içerde kaos...2019.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Devlet Ankara nın verilmesine Mansura geçmesine göz yumarsa aha burda söylüyorum 2023ü unutsun.Ana karargaha isterse yemin etsin pkklıları alacak.Türkiye suriyeyle yunanla akdenizle israille ilgilenirken ankarayla beyniyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bir bakacaksınız beştepe yoluna bir bakmışsınız askeriye yoluna bir bakmışsınız mit yoluna bomba döşenmiş olacak.Mansur sayesinde israil ajanları ve fetöcüler ankarada cirit atacak.Devletin başkentini istanbula taşıma konuşulacak.Ben devletimin yerinde olsam asla bu adama emanet etmem.Bize tam 10 yıl kaybettirecek bir olaydır bu.10 yıl kaybetmek ise 21.yüzyıldan çıkamayacağımiz anlamına geliyor.Belediyeye alınan hdpliler havelsanı aselsanı ve önemli kurumları takibe alacak.Devletimiz bu oyunu durdurmalı seçime asla bırakmamalı...Ankara giderse mutlaka KAOS gelir. Türkiyedeki hapishanelerde isyan başlar.Ankara belediyesinin alınmasıyla Erdoğan düşüyor algısı daha hızlı yayılacak. Devletimizin mansur yavaşin ne kadar kötü yalancı pkklı olduğunu geri kalan yüzde 45e göstermek için onun başa gelmesine müsade etmesi zaman kaybıdır.Sırf Chp li kafalar BEKA sorununu tam gördün diye Ankara yı hain fetöcü mansura bırakmak devletin ana merkezini kaosa bırakmak olur
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Ne konuşacak artık ezberledikCHP haindir HDp haindir ve teröristr. CHP ve Hdp el ele. Türkiye daha iyiye gidiyor. Bütün dünya bize düşman. Ey dünyanın bütün Müslümanlarıbirleşin falan......Kim dinleyecek AKp ve MHPliler. Peki ne demeyecek: Hayat pahalı tarım ürünlerinin ve hayvancılığı dışa bağımlı kıldık,ekonomi berbat,hem iç hem dış politikada çamura battık,işsizlik ve enflasyon tavan yaptı. Ülkede demokrasi hak hukuk adalet kalmadı,insanların yarısının adalete ve devlet olan güveni dibe vurdu ,srayın 1 aylık masrafı 1 milyon Tl , açlıktan ölenler,çöp tenekesinden ekmek toplayanlar var artık ülkemizde,fuhuş yaşı 15 e ,uyuşturucu yaşı 14 e indi .işte bunları demeyecek. Ama demese de biz biliyoruz. Bütün oylarMillet ittifakına diyoruz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öğrenciler SASKİ tesislerini gezdi
  1. Öğrenciler SASKİ tesislerini gezdi
  2. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı..
  3. THY'de taşınma hazırlıkları
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
  6. Beyin farkındalığı haftası GAÜN’de..
  7. TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ..
  8. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı..
  9. Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk..
  10. Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları
  11. Öğrencilere bağ hastalıkları semineri
  12. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
  13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
  14. İngiliz milletvekillerine güvenlik..
  15. Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon..
  16. Öcalan, Saadet’e oy istedi
  17. Musul’da feribot battı: 40 ölü
  18. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
  19. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
  20. Çalıştığı fabrikada can verdi
Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

Günün Karikatürü

21 Mart 2019
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
Türkiye'den Çin hamlesi!
Türkiye'den Çin hamlesi!