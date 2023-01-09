Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Bu yıl hizmete alınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 20 yılda elde edilen tüm başarıları, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir girizgahı olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, 2023 yılının yediden yetmişe herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak ANADOLU'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. ANADOLU Gemisi'ne konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz GÖKBEY'i Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Ağırlığı 11 tonu bulan ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İMECE Yer Gözlem Uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak KILIÇSAT Küp Uydusu'nu uzaya fırlatacağız. Denizde ikmal destek muharebe gemisi DERYA, İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni denizaltılarımızın ilki Piri Reis de inşallah bu sene envantere girecek." diye konuştu.

Aynı şekilde hava savunma ve füze sistemlerinde artık belli bir aşamaya gelindiğinin görüleceği bir yılın olacağını kaydeden Erdoğan, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER'in hizmete gireceğini söyledi.

BOZDOĞAN görüş içi ve GÖKDOĞAN görüş ötesi füzelerinin ilk teslimatlarının yapılacağını hatırlatan Erdoğan, GÖKDENİZ yakın hava savunma sisteminin, gemilere entegre edilmeye başlanılacağını ifade etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"SOM ve ATMACA Füzeleri için geliştirilen turbo jet motoru kullanıcılarına teslim edilecektir. Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek Hedef Uçağı'nı kullanıma alacağız. Yerli-milli elektronik harp ve elektronik destek kodlarının F-16'lara entegrasyonunu tamamlayacağız. Erken ihbar radar sistemi ERALP'in teslimatını yapacağız. AESA, bunun radarını AKINCI TİHA ve F-16'lara entegre edeceğiz. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA ve yerli motorlu Vuran zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız. Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pek çok projemizin başlama, tamamlanma ve teslimat işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Yeni nesil fırtına obüsü teslimat töreniyle başladığımız 2023 senesini, milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum ve yeni nesil fırtınalarla inşallah atışlarınız yüzde 100 isabet kaydetsin. Ve düşmanlara korku, dostlara da güven versin diyorum. 6 adet yeni nesil fırtına obüsümüzün kahraman silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm engelleme girişimlerine rağmen aşkla, samimiyetle, azimle çalışarak bu teslimatları gerçekleştiren siz kardeşlerime tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC CEO'su Murat Yalçıntaş ile bölge milletvekilleri de katıldı.

Törende yeni nesil fırtına obüslerinin tanıtım videosu da sunuldu.