Başkan Erdoğan minik Asiye'nin babası ile konuştu

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Türkiye'nin gündeminde. Yaşadıkları ve babasının da çalıştığı sitenin yöneticilerine ait 2 pitbull bahçede küçük kıza saldırmış ve ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Hastenede tedavisi süren küçük Asiye için Türkiye ayağa kalktı. Son zamanlarda sıkça yaşanan köpek terörü için bu olay bardağı taşıran son damla oldu.

Konu ile yakından ilgilenen ve köpek saldırılarının tamamen ortadan kaldırılması için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, net mesajlar vererek belediyeleri göreve çağırdı.

Baba ile görüşüp bilgi aldı

Asiye'nin sağlık durumu ile ilgili sık sık bilgilendirilen Başkan Erdoğan, bu kez talihsiz kızın babası ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ile görüşmesinde küçük kızın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

"Asiye'nin gözlerinden öpüyorum"

Acil şifalar dileyen Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Nasıl durumu, konuşuyor mu? Anne nerede? Ben Ömer Bey ile daima irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. O konuda da gerek vali bey gerekse Fatma hanım gerekli şeyleri yapacak. Namazlarımda da dua edeceğim. Rabbim şifalar versin" ifadelerini kullandı.