Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Son günlerdeki poşet tartışmalarına da değinen Erdoğan "Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Bizim buna karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu şeçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan fileleri kullanacağız. Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aday belirleme sürecinde yaşananlar geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı bunu gerektirir. Eğer benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Artık enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakatta arananlar bellidir.

'Esamesi okunmuyor'

Demokratik hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekilde işlediği alanlardan birisi de seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız yargı teminatıyla işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla tehdit edenleri, oturma eylemi yapacağız diyenleri unutmadık. Hala oturuyorsunuz, esamesi okunmuyor.

'Seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık'

AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir başka ifadeyle partimizin üyesi olan, yüzde 1'lik seçmen kaybımız var. 24 Haziran'da seçmen listesinde olduğu halde şimdi olmayan sayısı 924 bine yakındır.

'Yakın markaja alacağız'

24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır. Bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Yakın markaja alacağız. Mernis'te adres kaydı olmayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

'1 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak'

Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı da çok önemli. Üyelerimizden başlayarak seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmesini istiyorum. Bu rakamların hepsi önemlidir, seçimlerde ortaya koyacağımız fark için önemlidir.

31 Mart seçimleri bizim için belediyecilik hizmetinde bir zirve olacaktır. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti, borcu yoktur. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye, biz halkımızı ikna edeceğiz. Kendini milletin üzerinde gören teşkilat yöneticisi, milletvekili veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz. AK Parti milletimize hakim olmak değil, hadim olmak üzere yola çıkmış partidir. Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme sanatıdır.

Hayatını davasına adamış abide isimler biliyoruz. Bunların büyük bir kısmı ahırete intikal etmiş kardeşlerimiz. Onların bu gayretlerinin semeresi olarak buralardayız. Temas ettiği herkese samimiyetle davasını anlatan gönül erleri var bizim. Bugünlere o samimi ve akıllı mücadeleyle geldik. Siyasetin teknik araçları farklılaşmış olabilir. Bayrak asmak için direklere çıkmaya gerek de olmayabilir. Hala her şey insanla başlıyor ve insanda bitiyor.

İnsanlara değerli olduklarını hissettirmenin yolu, onlarla doğrudan iletişime geçmenizdir. 'Çalmadık kapı, almadık gönül bırakmayacağız' diyoruz. Bunlar sanal ortamda olacak şeyler değil. İnsanın eliyle, gözü, kulağı, dili sanal ortamda gerçekleşmez. İnsanoğlunun o gülücüğü, o bakış, ifade tarzındaki o kullandığı kelime tüm gönülleri buraya çeker. Sanal malzemelerle olmaz, onun için de çok geniş kapsamlı çalışmayı yürütmeliyiz.

Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Bizim buna karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu şeçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan fileleri kullanacağız.

"Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz"

Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Bizim buna karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu şeçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan fileleri kullanacağız. Milyonlarca bez torbayı hazırlatıyoruz ve bunları vatandaşlarımıza promosyon olarak dağıtacağız. Söylemekte biraz acele ettim belki ama söyleyeyim ki bu işi birileri alıp götürmesin.