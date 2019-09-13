Başkan Erdoğan, Metin Oktay'ı andı
Başkan Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ın vefatının 28. yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.13 Eylül 2019 Cuma 17:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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