Başkan Erdoğan: Mardin ve Batman çok bedel ödedi

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş İlçelerini birbirine bağlayacak olan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın video konferanslı katılımıyla birlikte açıldı. 2019 yılında yapımına başlanan çift yönlü tünel 1230 metre uzunluğuna sahip.

Açılışa canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, "Geçmişte böyle kritik dönemlerle ülkemizin önünü vesayetle, darbeyle kesenler bu sefer başaramayacaklar. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettik.

Hasankeyf ilçemiz de ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir.

Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken 3 yol boğazı geçişini de tünelle sağladık.

Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır.

Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf'imize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.

Biz ülkemizi bugünlere, her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik.

Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk.

İşte bu sevinç, özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.

Ilısu Barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj.

Şimdi ise gayet güzel metroyla, bu tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz.

Ben gerek bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz

Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü, ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istenmişti.

Batman, çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır.

Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir.

Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı.

Ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık.

Bu sayede de ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz.

Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz.

Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz.

İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla...